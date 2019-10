Threads é a nova app de mensagens do Instagram

A aplicação, diz o Instagram, tem como foco principal a experiência visual e parece inspirada no Snapchat.

O Instagram lançou oficialmente uma app de mensagens que, à semelhança do Snapchat, dá um maior foco à câmara de modo a “oferecer uma nova forma de enviar mensagens a amigos num espaço privado dedicado”.

“Para o nosso pequeno círculo de amigos, achámos que havia a necessidade de ficar mais conetado ao longo do dia por isso podes comunicar o que estás a fazer e como te estás a sentir com fotografias e vídeo. É por isso que criámos o Threads”, pode ler-se na publicação de blogue do Instagram.

A app já está presente nas lojas do Android e do iOS e permite trocar mensagens, fotografias, vídeos, Stories, entre outras coisas.