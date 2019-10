A NASA anda à procura de sismos em Marte

A sonda InSight está a analisar a actividade sísmica no planeta.

A sonda InSight NASA está actualmente a explorar a superfície de Marte e a analisar a actividade sísmica do planeta, isto com o objectivo de descobrir as diferenças com os terramotos da Terra.

Inicialmente sem registar qualquer actividade, o InSight começou a ‘apanhar’ uma frequência mais alta que segundo os cientistas da NASA poderá indicar a existência de actividade sísmica.

Captar este tipo de actividade não tem sido tão fácil quanto parece, uma vez que a superfície do ‘Planeta Vermelho’ costuma ser ‘palco’ de rajadas de vento e alterações de temperatura repentinas provocam ruídos nos instrumentos do InSight.