Primeiros telemóveis Made in Africa nasceram no Ruanda

O grupo Mara lançou esta semana dois telemóveis Android, numa medida que ajuda as ambições do Ruanda em tornar-se um hub tecnológico na região. São os primeiros equipamentos Made in Africa.

Os Mara X e Mara Z têm sistema operativo Android e custam 190 e 130 dólares, respectivamente. Os equipamentos criados pelo Mara Group ostentam o selo de Made in Africa e irão competir com a Samsung, cujo modelo de entrada de gama custa 54 dólares. "Este é o primeiro fabricante de smartphones na África", disse CEO do Mara Group à Reuters depois de visitar a empresa ao lado do presidente do Ruanda, Paul Kagame. Ashish Thakkar fala num investimento de 24 milhões de dólares para concretizar o projecto. A fábrica consegue produzir até 1200 telefones por dia. A intenção é chegar aos clientes “que não se importam de pagar um pouco mais pela qualidade”. “Somos os primeiros a produzir completamente em África. Nós produzimos as placas-mãe, estamos a fazer as sub-boards durante todo o processo. Há mais de mil peças por telefone”, aponta Ashish Thakkar. Para o presidente Kagame, o Mara Phone se junta a uma lista crescente de produtos de alta qualidade fabricados no país. "É mais um marco na nossa jornada para a indústria de alta tecnologia fabricada em Ruanda", sublinhou. Diz Kagame que "a introdução do Mara Phones colocará a propriedade do smartphone ao alcance de mais ruandeses".

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.