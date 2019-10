A Internet faz 50 anos

A primeira mensagem foi trocada entre dois computadores há precisamente 50 anos.

Foi a 29 de Outubro, em 1969, que foi transmitida a primeira mensagem através da ARPANET, uma versão que precedeu a Internet como a conhecemos hoje em dia. Foi portanto há 50 anos que foi trocada a primeira mensagem por meios digitais – simplesmente “LO” do que era suposto ser “LOGIN”.

Como conta a Devolo por comunicado, a primeira mensagem foi uma primeira tentativa falhada, com a transmissão a ter sido interrompida devido ao encerrar inesperado do sistema composto por apenas dois computadores de universidades. A segunda tentativa já foi bem-sucedida, um objectivo cumprido que veio a convencer mais universidades a juntarem-se à ARPANET.

Foi só com o desenvolvimento de uma linguagem computacional comum em 1983, com o protocolo de rede TCP/IP, que o desenvolvimento da Internet pode continuar e ajudar no desenvolvimento do laboratório de investigação nuclear CERN em Genebra, na Suíça. Quis o destino que o físico inglês Tim Berners-Lee estivesse no CERN nesta altura, criando em 1990 o protocolo HTTP e o que veio a resultar na criação da World Wide Web que conhecemos hoje em dia.