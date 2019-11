A maior turbina de energia eólica do mundo vai ser instalada em Portugal

Trata-se da primeira de três que serão colocadas em outros países europeus.

A maior turbina de energia eólica do mundo vai ser instalada na costa de Viana do Castelo.

Com uma potência de 8.4 megawatts, a turbina – criada pela ABS – deverá conseguir gerar energia para 60 mil casas.

Este projecto, conta o site The National, usa tecnologia WindFloat que permite que as plataformas possam ser instaladas em águas profundas onde os recursos eólicos podem, assim, ser aproveitados.

Depois de Viana do Castelo, esta turbina será também instalada na Escócia, em 2020, e no Golfo do Leão, em França.

“As turbinas flutuantes permitem-nos alcançar as ondas do vento na água que são muito profundas para serem alcançadas pelas turbinas convencionais. É um avanço que trará uma contribuição vital para a transição para a energia limpa”, explicou Christopher J. Wiernicki, presidente da ABS.