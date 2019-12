Investigadores encontraram buraco negro 70 vezes maior que o Sol

O LB-1 está a 15 mil anos-luz de distância e contraria parte das noções existentes sobre as dimensões de buracos negros.

Um grupo de investigadores chineses diz ter encontrado na Via Láctea um buraco negro com uma massa 70 vezes maior do que a do Sol, conta a CNN.

Para esta descoberta os investigadores usaram o Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope (LAMOST) da China, o Keck I Telescope dos EUA e o Gran Telescopio Canarias de Espanha, os quais serviram para avaliar as propriedades do buraco negro, que tem como nome LB-1.

O LB-1 encontra-se a uma distância de 15 mil anos-luz da Terra e está a desafiar a forma como os especialistas olham para buracos negros. Sobretudo no que diz respeito ao tamanho, dado que anteriormente julgava-se que não haveria um buraco negro com uma massa que fosse mais do que 20 vezes em relação ao Sol.