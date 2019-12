O Google Chrome será um navegador mais seguro

A Google avisará os utilizadores caso as palavras-passes sejam comprometidas.

A Google está a lançar no Chrome várias novidades destinadas a melhorar a segurança do seu navegador de Internet. Entre as mais úteis está a capacidade do Chrome de o avisar caso o seu nome de utilizador e palavra-passe sejam comprometidos num eventual roubo de informação.

O objectivo é avisar o utilizador do Chrome para a necessidade de tomar medidas adicionais para proteger os seus dados ou alterar a palavra-passe se for necessário. Além disso, a Google está também a tornar mais eficiente a capacidade do Chrome detectar se está a entrar num site perigoso, que procure obter dados dos internautas por via de esquemas de ‘phishing’.

Como nota o Engadget, grande parte destas opções já se encontram disponíveis em softwares usados para gerir palavras-passe e outros dados privados. Não são propriamente uma novidade mas a sua inclusão no Chrome é uma boa notícia uma vez que irá necessariamente melhorar a segurança online.