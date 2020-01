Drones ao serviço do ambiente

Uma empresa canadiana quer plantar mil milhões de árvores até 2028, para ajudar a combater as alterações climáticas. Para conseguir tal feito, a plantação deverá ser feita com recurso a drones.

O projecto Flash Forest é uma nova tecnologia de drones que mapeia as melhores áreas para plantar árvores e tem o potencial de plantar 100 mil vagens de sementes por dia.

A empresa nasceu, de acordo com o seu criador Bryce Jones, ter visto em primeira mão a escala do desmatamento durante o plantio de árvores no oeste do Canadá.

“Apesar de plantadores de árvores e madeireiros viverem e comerem juntos, ficou claro que havia algo muito diferente entre os dois grupos: Tecnologia.”

Enquanto os plantadores usavam meios manuais e lentos, os madeireiros usavam “máquinas de corte de árvores de última geração”. É esse hiato que a Flash Forest que colmatar, com uma solução que nivele plantação e desmatamento global.

E como funciona então? Conforme descrito pela empresa, o drone tem acoplado uma máquina pneumática com “vagens”. Cada vagem tem três sementes germinadas, assim como um fungo (micorriza) que ajuda as plantas a desenvolver-se. Tem também fertilizantes e outros ingredientes.

Esse drone lança a “vagem”e, de seguida, um segundo drone cobre a área com nutrientes como azoto para ajudar as plântulas a crescer. Posteriormente, um outro drone de mapeamento é enviado para monitorizar os progressos.

Os responsáveis pelo projecto afirmam, citados pela Newsweek que estes métodos são dez vezes mais rápidos e 20% mais baratos do que as técnicas tradicionais de plantio de árvores.

Com esta tecnologia é possível recuperar, estima a equipa de Bryce, pelo menos metade dos 13 mil milhões de árvores que o planeta perde anualmente.

Testes iniciais já arrancaram e os resultados têm sido positivos.