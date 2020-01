Comportamento do Facebook é "vergonhoso" - Nancy Pelosi

A gigante tecnológica tem sido pressionada para banir os anúncios políticos.

A presidente da Câmara dos Representantes do Congresso dos EUA, Nancy Pelosi, reservou algumas palavras duras para o Facebook, realçando preocupações de que a gigante tecnológica possa voltar a influenciar o processo eleitoral.

“O modelo de negócio do Facebook é estritamente fazer dinheiro. Eles não se importam com o impacto nas crianças, eles não se importam com a verdade”, afirmou Pelosi numa conferência de imprensa esta quinta-feira, dia 16. Pelosi apontou ainda o comportamento do Facebook como “vergonhoso” e “irresponsável”.

A gigante tecnológica tem estado envolvida em imensas controvérsias ao longo dos últimos anos. Mais recentemente, o fundador e CEO Mark Zuckerberg tem sido pressionado para bloquear os anúncios políticos do Facebook.