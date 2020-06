Facebook: "Protegeremos discurso político, mesmo quando não concordarmos"

A empresa tecnológica respondeu negativamente ao pedido dirigido pela campanha presidencial de Joe Biden.

O Facebook recusou o pedido da campanha de Joe Biden para que começassem a ser verificados os anúncios políticos na plataforma, pedido este que foi feito de modo a prevenir que a rede social sirva para disseminar desinformação e notícias falsas antes da eleição presidencial no final do ano.

O pedido foi feito a partir do site oficial da campanha de Biden e dirigido directamente ao fundador e CEO do Facebook, Mark Zuckerberg. O candidato presidencial dos democratas pediu assim que a empresa começasse a “conter proativamente a maré de informações falsas”, com a empresa tecnologia a responder negativamente.

“Tal como fizeram com as estações de televisão - onde o governo dos EUA proíbe que sejam rejeitados anúncios de campanhas políticas - os representantes eleitos das pessoas devem estabelecer as regras e iremos segui-las. Há uma eleição em Novembro e protegeremos o discurso político mesmo quando não concordamos com ele”, pode ler-se no comunicado do Facebook.