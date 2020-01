Astronautas fazem bolachas no espaço…

… e descobrem que a tarefa não é fácil. Os astronautas da Estação Espacial Internacional testaram o novo forno criado especialmente para pensar na ausência de gravidade.

Fazer bolachas é uma tarefa (relativamente) banal na Terra mas parece que é muito mais difícil no Espaço do que seria de esperar. A mais recente experiência a bordo da Estação Espacial Internacional teve o intuito de testar o forno desenvolvido para funcionar com total ausência de gravidade.

Os astronautas rapidamente perceberam que, no Espaço, fazer bolachas seria um processo muito mais demorado do que na Terra. Com o mesmo tempo de cozedura na Terra as bolachas estavam ainda cruas e nem com 50 minutos no forno pareciam próximas de estar prontas. Só ao fim de duas horas é que as bolachas ficaram cozinhadas, conta a Associated Press.

As bolachas foram posteriormente enviadas para a Terra com o intuito de serem estudas e determinar que diferenças há entre cozinhar em terra firme e no Espaço.