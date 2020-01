'Desapareça' para os utilizadores do Whatsapp

Sendo uma das apps mais usadas, o WhatsApp tem muitas funcionalidades que os utilizadores exploram de forma intensiva. As óbvias todos conhecem e usam no dia a dia, para retirar ainda mais deste serviço de mensagens.

Claro que algumas são mais secretas e atingem outros níveis de utilização. Hoje vamos mostrar como podem tornar-se invisível no WhatsApp e desaparecer para os utilizadores deste serviço.

O que fazer?

São apenas 2 opções que devem activar.

Hoje em dia é simples sermos encontrados neste serviço de mensagens e ser quase monitorizados no tempo que ali estamos a trocar mensagens. Não é o propósito desta função, mas pode ser (erradamente) usado para este fim.

Desta forma, muitos querem ser invisível no WhatsApp, não revelando quando estão presentes ou quando lêem uma mensagem. Existe uma forma simples de o fazer, usando apenas 2 opções presentes nesta app.

Comecem então por abrir o menu do WhatsApp e escolham a opção Definições. De seguida, e na janela seguinte, devem escolher a opção Conta, que está logo no início desta lista de opções presente.

Dentro da lista de opções presentes na área de Conta devem escolher também a primeira entrada presente. Toquem então em Privacidade e continuem com a alteração que estão a realizar.

É aqui dentro que todas as opções principais vão estar presentes. São apenas 2, mas alteram completamente o comportamento dentro deste serviço de mensagens. Falamos de Última vez online e Recibos de leitura.

Ao escolherem a primeira opção vão poder definir uma das 3 entradas: Todos, Os meus contactos ou Ninguém. Se optarem por uma das 2 últimas, caso o vosso contacto esteja presente, este não surgirá como activo.

A segunda opção irá impedir que as mensagens que leiam sejam marcadas como tal. Quem enviar não terá as mensagens marcadas como lidas. Tenham presente que o oposto também acontecerá, não sabendo se alguém leu as vossas mensagens.

É desta forma simples que vão desaparecer dentro do WhatsApp. Ninguém saberá se estão ligados ou se leram as mensagens que foram enviadas. Vão estar escondidos, à vista de todos, sem que possam ser controlados.