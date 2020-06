Grandes empresas boicotam Facebook

Microsoft, The North Face, Coca-Cola e Starbucks são algumas das empresas que suspenderam toda a publicidade que faziam na rede social liderada por Mark Zuckerberg.

A Microsoft é a mais recente empresa a juntar-se ao boicote ao Facebook. Este boicote, recorde-se, foi iniciado para obrigar a tecnológica de Mark Zuckerberg a reavaliar a forma como age relativamente a desinformação e discurso de ódio na rede social.

“É com base em questões que tivemos em Maio que suspendemos todos os gastos no Facebook e Instagram nos EUA e também suspendemos todos os gastos no Facebook e Instagram em todo o mundo. O período em que devemos retomar os gastos está dependente das acções positivas que [o Facebook] tome mas espero que esta pause continue para Agosto”, apontou o responsável de marketing da Microsoft, Chris Capossela, de acordo com o Digital Trends.

De recordar que tomarem também parte neste boicote outras empresas conhecidas como a The North Face, a Coca-Cola e até o Starbucks.

Esta última anunciou hoje, em comunicado, as razões que a levaram a suspender todas as suas campanhas de anúncios nas plataformas da empresa de Mark Zuckerberg por tempo indeterminado.

“Acreditamos em unir as comunidades, tanto em pessoas como online, e estamos contra qualquer tipo de discurso de ódio. Acreditamos que deve ser feito mais para criar comunidades online hospitaleiras e inclusivas e acreditamos que os líderes das empresas e criadores de polícias têm de se reunir para haver uma mudança real”, pode ler-se no comunicado da empresa partilhado pelo Business Insider.

