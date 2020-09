Érico Pinheiro “honrado” com selecção do seu projecto pela revista Africa Innovates

O jovem porto-novense Érico Pinheiro diz sentir-se “honrado” com o facto de o seu projecto de construção de drones para agricultura e reflorestação ter sido seleccionado pela revista Africa Innovates entre as 50 inovações africanas “enfrentando covid-19”.

“É como muita honra e satisfação que hoje recebi a notícia de que o meu projecto foi seleccionado pela Revista Africa Innovates do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Estamos entre as 50 inovações africanas enfrentando covid-19”, reagiu esta terça-feira Érico Pinheiro.

Érico Pinheiro procedeu, em Agosto, no Porto Novo, a testes dos seus drones, construídos para ajudar a modernizar a agricultura, demonstrando várias simulações, como pulverização agrícola, lançamento de sementes, entrega de encomenda, além supervisão das florestas através de vídeo câmaras.

Afora a construção de grandes drones para serem utilizados na agricultura e na reflorestação, este técnico, que actua no ramo da robótica, através da sua empresa, criada em 2019, em São Vicente, com o apoio da fundação Tony Elumelu, aposta ainda no desenvolvimento de pequenos robôs para fins educacionais e no design/impressão 3D.

Num projecto original, os seus drones, que conseguem viajar “longas distâncias”, têm sistema de navegação GPS, comunicação DataLink e podem ser operados com controlo remoto ou de forma autónoma.