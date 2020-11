COVID-19: Já há data para distribuição da vacina da AstraZeneca e Oxford

Três mil milhões de doses para distribuir no primeiro trimestre de 2021. Estas são as previsões de um dos responssáveis de investigação da farmacêutica AstraZeneca, citado pela agência EFE.

De acordo com o director da área de Investigação e desenvolvimento de Oncologia da AstraZeneca, Josep Baselga, “em finais do primeiro trimestre do ano que vem, se tudo correr bem, a vacina contra o coronavírus estará em fase avançada de distribuição”.

A estimativa revelada esta segunda-feira, acrescenta que a AstraZeneca deverá nessa altura três mil milhões de vacinas que acredita serem efectivas.

A empresa espera que até ao final deste ano, “uma, duas ou três” das quatro vacinas que tem sob experiência comecem a dar resultados. As mesmas, ainda segundo previsão da empresa, deveram ser aplicadas em duas doses, sendo a segunda tomada 28 dias após a primeira.

Josep Baselga relatou ainda que há neste momento em todo o mundo 175 vacinas diferentes que estão a ser testadas, 35 das quais em fase de ensaios clínicos com doentes, e 10 na fase final de verificação.

O investigador, contudo sublinhou que “a vacina ajudará, mas não é a única solução”. Além da vacina a AstraZeneca está também a desenvolver um tratamento por “anticorpos monoclonais”. Este tratamento consiste em aplicar anticorpos de pessoas que já tiveram infectadas a potenciais doentes. Ao todo são 16 os tratamentos em teste, um dos quais se tem revelado muito promissor.

O director da área de investigação está confiante de que, após um Inverno que será "horrível" o próximo Verão, será"relativamente normal". Josep Baselga defende entretanto que aqueles que não querem ser vacinados não deveriam ser obrigados a fazê-lo, pois, na sua opinião "o princípio de liberdade individual que é inegável" deve prevalecer.