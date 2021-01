BEST ID introduz sistema RFID para eventos

A BEST ID acaba de introduzir o sistema RFID projectado para eventos. Entre outras vantagens, o RFID promete ter acesso a dados precisos sobre quem compõe o público e como interage com o evento, eliminação de fraudes com cópias de pulseiras e eliminação do pass back.

Segundo uma nota enviada ao Expresso das ilhas, a inovação foi introduzida no mercado nacional pela empresa BEST ID, que desenvolveu também a App PassiD.

“É um sistema projectado para eventos com intuito de ser extremamente preciso e rápido, para que a experiência do participante no evento seja cada vez melhor”, refere a nota.

A mesma fonte informa ainda que o sistema RFID, controlo de acesso e cashless, apresenta benefícios exclusivos para os produtores de eventos.

Como por exemplo, cita a capacidade do produtor ter um controle exacto das pessoas que chegaram ou estão a circular nas várias zonas do evento, ter acesso a dados precisos sobre quem compõe o seu público e como interage com o seu evento, eliminação de fraudes com cópias de pulseiras e eliminação do pass back, além de permitir compilar informação que será útil na organização dos eventos seguintes.

“Para o participante, também existem inúmeras vantagens, tais como diminuição de filas, aumento da segurança, maior facilidade para aproveitar todas as atracções oferecidas pelo evento, melhoria em geral da experiência do participante, e tudo com a facilidade dos pagamentos no evento através do Cashless”, refere.

O método de Cashless, explica a nota, necessita apenas de um carregamento prévio por parte do participante para que possa usar seus “créditos” durante o evento, bastando apenas aproximar a pulseira do leitor para realizar o check-in ou os seus pagamentos.

“Tudo sem necessidade de contacto físico com os membros do staff do evento e sem necessidade de manusear cartões, dinheiro ou receber troco”, explana.

A BESTID é uma empresa portuguesa criada em 2008 no âmbito da identificação e de alta segurança nos eventos. Em Cabo Verde, a BESTID chegou em 2020 e é liderada por Helga Ortet.