Astrónomos descobriram planeta em sistema com três estrelas

O KOI-5Ab foi um dos primeiros exoplanetas a ser detectado pelo telescópio Kepler.

Um grupo de investigadores do Instituto de Ciência Exoplanetária da NASA afirma ter descoberto um planeta que orbita um sol num sistema com três estrelas.

O sistema fica localizado na constelação Cisne (a uma distância de 1.800 anos-luz da Terra), tem o nome de KOI-5 e o planeta - KOI-5Ab - foi um dos primeiros exoplanetas detectados pelo telescópio Kepler. “O KOI-5Ab foi abandonado porque era complicado e estávamos a aprender coisas novas com o Kepler todos os dias, por isso o KOI-5 foi quase esquecido”, afirmou o astrónomo David Ciardi.

Acredita-se que o KOI-5Ab seja um gigante gasoso com uma dimensão sete vezes maior que a da Terra e cerca de metade da massa de Saturno. Quanto à posição das estrelas a neste KOI-5Ab, a mais próxima do planeta é a KOI-5A que, de acordo com a investigação, domina os céus do planeta. A estrela KOI-5B está um pouco mais distante, semelhante ao nosso Sol a partir de Saturno, e a KOI-5C será apenas uma estrela muito brilhante.