EllaLink já está em Cabo Verde. Amarração será feita amanhã

O presidente do conselho de administração da CVTelecom confirmou à Inforpress que a amarração do cabo EllaLink será feita nesta quinta-feira, na praia de Portinho, em Achada Grande Frente, na Cidade da Praia.

Segundo João Domingos Correia, o barco CS Ile de Sein, proveniente da Europa, já está em Cabo Verde e durante dois dias irá ser instalado o sistema de cabos na praia do Portinho, em Achada Grande Frente.

“Está previsto que o cabo será amarrado na praia de Portinho na quinta-feira. A hora exacta ainda não sabemos porque depende das condições marítimas”, informou.

Apesar deste processo de amarração, este responsável informou que a comunicação não será efectivada ainda, isto porque o cabo, que já passou pela Europa, deve ser concluído no Brasil, ou seja, no continente americano.

Entretanto, a activação dos serviços de Internet, isto é, a entrada em funcionamento do cabo, só está prevista para o mês de Junho, adiantou.

Para João Domingos Correia, este processo é um passo “marcante” para a comunicação em Cabo Verde e é o primeiro passo no “hub tecnológico” do arquipélago.

“Tem maior capacidade que todos os cabos existentes, vai sintonizar a comunicação e ligação de Cabo Verde ao mundo, que não existe neste momento. Neste momento, não temos um único cabo, caso houver algum problema ficamos desligados do mundo e nem internamente poderemos comunicar”, advertiu.

O cabo EllaLink, prosseguiu, irá fornecer capacidades adicionais à Cabo Verde que poderão ser vendidas a outros países africanos.

Ainda, indicou, o advento do 5G só é possível com esse cabo, uma vez que ainda o País não tem capacidade de Internet para fazer o 5G funcionar neste momento.

Para o secretário de Estado para a Inovação, Pedro Lopes, que falava esta terça-feira à margem do lançamento da pré-incubadora TICSEED do Núcleo Operacional da Sociedade de Informação (NOSI), na Cidade da Praia, o cabo EllaLink irá reforçar a conectividade do País.

“Daqui a dois dias chegará também a Cabo Verde o EllaLink, um investimento grande do Governo de Cabo Verde para reforçar a nossa conetividade, ligarmos ao mundo, permitir que sejamos cada vez mais fortes, naquilo que é a nossa vontade, que é a nossa conexão também a Internet”, informou Pedro Lopes.

O Sistema EllaLink é um cabo submarino de fibra óptica de última geração, projectado para atender à demanda de tráfego entre a Europa e a América Latina, com possibilidade de inclusão do tráfego da região da CEDEAO, a partir de Cabo Verde.