Velocidade do Starlink duplicará até ao final do ano, promete Musk

A rede de satélites será capaz de fornecer Internet a grande parte dos territórios no final de 2021.

Além de querer acelerar o ritmo da exploração espacial com foguetões reutilizáveis, a SpaceX - empresa de Elon Musk - também pretende criar em órbita uma rede de satélites Starlink que forneça Internet de alta velocidade em zonas remotas da Terra.

Algumas pessoas já estão a experimentar este sistema e, de acordo com o fundador e CEO Elon Musk, há bons motivos para estes utilizadores ficarem animados.

Um dos utilizadores do Starlink partilhou no Twitter a informação de que a velocidade da ligação na sua casa atingiu os 130Mbps, o que levou Musk a anunciar que no final de 2021 a velocidade duplicará e atingirá os 300mbps.

Elon Musk adiantou ainda em outra resposta que pretende que a maior parte dos territórios possam usar o Starlink até ao final do ano, com toda a Terra a estar abrangida pela rede Starlink em 2022.