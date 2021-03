Instagram terá uma app especial para crianças com menos de 13 anos

A rede social tem lançado novas medidas para proteger os utilizadores mais jovens. Nesse sentido, está a ser desenvolvida uma versão especialmente criada para utilizadores com menos de 13 anos.

De acordo com uma publicação interna da empresa obtida pelo site BuzzFeed News, e citada pelo Notícias ao Minuto, o Facebook já está em curso esse projecto, que é ser supervisionado pelo líder do Instagram, Adam Mosseri, e ainda pela vice-presidente do Facebook, PavniDiwanji.

De recordar que, durante a passagem pela Google, esta executiva foi responsável pela produção de serviços focados em crianças como o YouTube Kids.

O objetivo desta versão será ajudar a proteger os utilizadores mais jovens na plataforma. De recordar que o Instagram também tem introduzido novas medidas para proteger os mais novos, impedindo que possam ser contactados por adultos desconhecidos.