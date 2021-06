Dados revelam que Vénus possui actividade tectónica semelhante à da Terra

Vénus é considerado um planeta do tipo terrestre ou telúrico, chamado com frequência de planeta gémeo da Terra. É também um planeta que desperta a curiosidade sobre o que lhe aconteceu, para ser tão diferente da Terra.

É nesse sentido, a NASA vai lançar duas missões a Vénus pela primeira vez em 30 anos. Contudo, a agência espacial norte-americana recolheu informações indicando que o vizinho da Terra regista evidências de movimentos tectónicos na superfície.

Segundo os dados agora revelados, os movimentos são executados em blocos da crosta que colidem como se fossem pedaços de gelo.

Dados da agência espacial americana indicam que Vénus ainda é geologicamente activo. Portanto, esta informação é essencial para compará-la com o comportamento de planetas que orbitam outras estrelas massivas, ou seja, exoplanetas. Além disso, a actividade tectónica vista em Vénus mostra semelhanças com o comportamento das placas rochosas nos primeiros estágios da Terra.

Segundo informações, esta descoberta é realmente reveladora, já que diferentes teorias sobre Vénus indicavam que este corpo celeste é feito de uma camada externa imóvel. Isso é conhecido como litosfera e outros corpos como Marte, a Lua e a própria Terra também são assim.

No entanto, eles especificam que as placas tectónicas na litosfera da Terra movem-se de maneira diferente e fazem-no no topo de uma camada de manto mais fraca e quente do que a registada em Vénus. É por isso referido que o nosso planeta, num estágio inicial, também se comportou desta maneira.