Leonard, o “Cometa do Natal”, vai passar pela Terra (e iluminar o céu) este mês

Brevemente, o cometa Leonard vai passar perto da Terra – e fazer uma saudação única à sua passagem, iluminando os céus com o seu brilho esverdeado.

O cometa Leonard foi descoberto em Janeiro deste ano, quando se encontrava entre Marte e Júpiter, e os astrónomos da NASA já traçaram a órbita que está a seguir em direcção ao Sol.

Baptizado por alguns astrónomos como “Cometa de Natal“, o corpo celeste irá passar próximo da Terra em meados de Dezembro.

Entre os dias 12 e 14, estará no seu ponto mais próximo da Terra, podendo ser visto antes do nascer do sol — a olho nu, se as condições meteorológicas o permitirem, ou com a ajuda de binóculos ou pequenos telescópios.

Para já, no entanto, os cientistas não conseguem determinar a data exacta em que o Leonard estará mais próximo da Terra, porque a poeira e gás que emana tornam o seu trajecto ainda imprevisível.

“Embora as trajectórias dos cometas sejam sempre difíceis de prever, o Leonard estará visível a olho nu em Dezembro, em quase qualquer parte do mundo”, estima um cientista da NASA citado pela BBC.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1045 de 8 de Dezembro de 2021.