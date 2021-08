“A guerra mudou”. Novos dados indicam que variante Delta é tão contagiosa como a varicela

Um relatório interno dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos indica que a variante Delta é tão contagiosa como a varicela.

O jornal Washington Post teve acesso a este relatório interno do CDC, que indica que a variante Delta parece causar doença mais grave do que as outras variantes que já foram identificadas e que se propaga tão facilmente como a varicela.

O documento, que dá a entender às autoridades que têm de começar a “reconhecer que a guerra mudou”, avança ainda com uma nota urgente, que mostra que a comunicação deve ser reformulada para enfatizar a vacinação como a melhor defesa contra uma variante tão contagiosa e que actua quase como um vírus diferente, sofrendo mutações mais rapidamente do que o Ébola ou uma gripe comum.

Segundo o mesmo jornal norte-americano, o relatório cita também uma combinação de dados obtidos recentemente, que ainda não foram publicados, que mostram que pessoas vacinadas que foram infectadas com a variante Delta podem ser capazes de transmitir o vírus tão facilmente como aqueles que não estão vacinados.

As pessoas vacinadas que ficaram infectadas com a Delta, inicialmente detectada na Índia, têm cargas virais semelhantes àquelas que não estão vacinadas e estão infectadas com esta variante, pode ler-se ainda.

Os cientistas destes Centros de Controlo e Prevenção de Doenças ficaram tão alarmados com a nova investigação que a agência, no início da semana, mudou significativamente as orientações para os vacinados.

Agora, as recomendações voltam a apelar para que todos – quer estejam vacinados ou não – usem máscaras em locais públicos fechados em determinadas circunstâncias.

Uma parte desta apresentação declara que existe um risco maior de hospitalização e morte entre os grupos etários mais velhos em comparação com pessoas mais jovens, independentemente do seu estado de vacinação. E que há 35 mil infecções sintomáticas por semana entre 162 milhões de norte-americanos vacinados.

Segundo o Washington Post, o relatório inclui dados de estudos que mostram que as vacinas não são tão eficazes em doentes imunodeprimidos e residentes em lares, admitindo a possibilidade de ser necessária uma terceira dose em alguns casos.

O documento clarifica que a vacinação dá uma protecção substancial contra o coronavírus, mas também mostra que os CDC devem “melhorar as comunicações em torno do risco individual entre os vacinados”.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1027 de 4 de Agosto de 2021.