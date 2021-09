Passa o dia todo sentado? Já se sabe de quanto exercício precisa para compensar

Segundo um estudo de 2020, 40 minutos de actividade física diária é o número mágico para compensar os efeitos de 10 horas passadas atrás de uma secretária.

Ficar hora após hora sentado cria hábitos sedentários que não nos fazem bem – desde efeitos na nossa saúde mental, até à nossa esperança de vida. No entanto, muitos de nós não temos alternativa e foi a pensar nisso que um grupo de cientistas nos disse qual a quantidade de exercício físico de que precisamos para compensar o tempo que ficamos parados.

Cerca de 40 minutos de “atividade física de intensidade moderada a vigorosa”é o número ideal para compensar 10 horas em que ficamos sentados, mas qualquer quantidade de exercício ou até levantar-mo-nos de vez em quando ajuda. São estas as conclusões de um estudo de 2020 publicado no British Journal of Sports Medicine(BJSM).

A investigação cruzou as conclusões de nove estudos anteriores, que envolveram um total de 44 mil pessoasem quatro países diferentes que estavam a usar aparelhos que registam a actividade física e os seus efeitos no corpo. À medida que o sedentarismo aumentava, subia também o risco de morte, escreve o Science Alert , citado pelo site zap.aeiou.pt.

“Em indivíduos activos que faziam cerca de 30-40 minutos de actividade física moderada a vigorosa, a associação entre muito tempo sedentário e risco de morte não é significativamente diferente daqueles com pouco tempo sedentário”, lê-se no estudo.

Ou seja, praticar exercício físico diminuiu o risco de uma morte prematura nos indivíduos para os valores em que estariam se não tivessem um estilo de vida sedentário durante o trabalho.

Este estudo foi inicialmente publicado com as directrizes globaissobre a actividade física e sedentarismo da Organização Mundial da Saúde de 2020, criadas por 40 cientistas de seis continentes. A análise baseada em fitness trackers enquadra-se com as directrizes da OMS, que recomendamentre 150 e 300 minutosde exercício moderado ou entre 75 e 150 de exercício intenso semanalmente.

Caso não tenha tempo para 40 minutos de exercício todos os dias, actividades mais simples como subir as escadas em vez de ir de elevador, brincar com crianças e animais, fazer tarefas domésticas, ou andar de bicicleta são alternativas para o ajudar a ir começando a ser mais activo, apontam os investigadores.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1032 de 8 de Setembro de 2021.