Rolls-Royce completou primeiro voo de avião 100% eléctrico

A empresa quer ultrapassar os 482km/h de velocidade.

A Rolls-Royce anunciou que completou com sucesso o primeiro voo do seu avião 100% eléctrico. Este primeiro voo durou 15 minutos, marcando a primeira fase de um processo “intensivo” de testes nos próximos meses.

A aeronave da Rolls-Royce faz uso de uma bateria que alimenta três motores capazes de apresentar uma potência de 400kW (equivalente a mais de 500 cavalos), sendo que o objetivo da empresa é ultrapassar velocidades de 482km/h.

O voo ocorreu cerca de um ano após a descolagem originalmente programada e cerca de seis meses após os testes em solo. Segundo a empresa britânica, foi dado “mais um passo em direcção à tentativa de recorde mundial [de velocidade] do avião [eléctrico] e mais um marco na jornada da indústria da aviação em direção à descarbonização”.

O objetivo principal por trás do Spirit of Innovation é produzir aviões e motores com emissão zero para outras fabricantes até 2050. Na fase intensiva dos testes de voo, a equipe deverá colectar dados de desempenho do sistema de propulsão e energia eléctrica da aeronave.

O projeto foi parcialmente financiado pelo Instituto de Tecnologia Aeroespacial e pelo governo do Reino Unido, com o objectivo de criar aviões de passageiros totalmente eléctricos. “Não se trata apenas de quebrar um recorde mundial. A bateria avançada e tecnologia de propulsão desenvolvida para este programa tem aplicações interessantes para o mercado de mobilidade aérea urbana e pode ajudar a tornar o jacto zero uma realidade”, disse o CEO da Rolls-Royce, Warren East.