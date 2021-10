Chegaremos hoje a 200 Km de Mercúrio pela primeira vez

A sonda BepiColombo, a primeira missão europeia a Mercúrio, fará esta sexta-feira a primeira de seis aproximações ao planeta, antes de entrar na sua órbita.

A primeira missão da Europa a Mercúrio - a BepiColombo - fará hoje a primeira de seis aproximações a Mercúrio, a 200 quilómetros de altitude, antes de as duas sondas que compõem o módulo serem colocadas na órbita do planeta no fim de 2025.

O objectivo é o estudo do planeta mais pequeno e mais próximo do Sol, nomeadamente, o seu campo magnético e a sua exosfera (camada mais externa da atmosfera).

A BepiColombo, enviada para o espaço em Outubro de 2018, visa explorar Mercúrio numa missão conjunta entre a Agência Espacial Europeia (ESA) e a congénere japonesa Jaxa.

A ESA espera que os dados recolhidos pela passagem da BepiColombo por Vénus possam fornecer informações úteis à missão da sonda EnVision, que será lançada em 2030 para estudar a atmosfera do planeta.