Descoberta revolucionária. Os Vikings chegaram à América há precisamente 1.000 anos

Novas evidências arqueológicas permitiram aos cientistas redefinir a linha do tempo para a presença Viking na América do Norte.

O primeiro assentamento permanente de Vikings na América do Norte – conhecido como L’Anse aux Meadows – atormentou os arqueólogos ao longo de mais de 60 anos.

Agora, segundo o site zap.aeiou.pt, os cientistas conseguiram perceber em que altura este povo esteve sediado nesta região:foi há precisamente 1.000 anos, em 1021 d.C.

Para chegar a estas conclusões, os arqueólogos usaram um método de datação relativamente recente.“A precisão é espantosa”,refere Rachel Wood àScience, cientista de radiocarbono da Australian National University que não esteve envolvida no novo estudo.

Há algum tempo que se sabia que os Vikings se tinham estabelecido na América do Norte, mais precisamente em L’Anse aux Meadows, em Newfoundland, no Canadá, muito antes deCristóvão Colombolá chegar. No entanto, foram necessários vários anos para se chegar a uma data em concreto.

No novo estudo, os especialistas, liderados pelo cientistaMichael Dee, da Universidade de Groningen, explicam o método usado para descobrir a data da presença dos Vikings, referindo quefizeram uso de uma colecção de pedaços de madeiraque foram escavados em L’Anse aux Meadows nas décadas de 1960 e 1970.

Com base em marcas de corte na madeira, os arqueólogos sabem que estes foram cortados por machados de metal, o que sugere que os Vikings, e não os povos indígenas da América do Norte, foram os responsáveis pelo trabalho.

Ao longo de várias décadas,os pedaços de madeira foram mantidos num frigoríficopela co-autora do estudo, Birgitta Wallace, uma arqueóloga da Parks Canada que passou a sua carreira a investigar este assunto.

“Esta data oferece uma conjuntura segura para a cronologia Viking. Mais importante do que isso, actua como um novo ponto de referência para o conhecimento europeu das Américas”, pode ler-se no estudo, citado pela mesma fonte.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1039 de 27 de Outubro de 2021.