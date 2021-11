Líder do Instagram vai responder perante o Congresso dos EUA

A convocatória de Adam Mosseri está relacionada com os documentos internos que apontam o Instagram como um risco para a saúde mental dos mais jovens.

O responsável pela liderança do Instagram, Adam Mosseri, foi convocado para ir ao Congresso dos EUA em dezembro.

Como conta o The New York Times, esta ida de Mosseri está potencialmente relacionada com o efeito da rede social na saúde mental dos mais jovens (sobretudo entre as raparigas). Recordar que esta foi uma questão abordada nos documentos internos revelados pela ex-trabalhadora e ‘whistleblower’ Frances Haugen.

Mosseri foi convocado pelo líder do subcomité dedicado à proteção dos consumidores, Richard Blumenthal.

“[O Adam Mosseri] é o líder do Instagram e toda a nação está a perguntar-se porque é que o Instagram e outras plataformas criaram tanto perigo e danos ao levar conteúdo tóxico para as crianças, com estes algoritmos tão poderosos”, contou Blumenthal à publicação.