Coreia do Sul anuncia teste PCR que identifica rapidamente variantes do vírus

A Coreia do Sul anunciou hoje o desenvolvimento de um teste PCR capaz de detectar a presença do SARS-CoV-2 e também de identificar rapidamente qual das cinco principais variantes conhecidas se trata, inclusivamente a recentemente descoberta variante Ómicron.

A Agência para o Controlo e Prevenção da Enfermidades Infecciosas da Coreia (KDCA) informou hoje o desenvolvimento deste teste, o que converte este país asiático no primeiro do mundo a ser capaz de detectar num só teste as cinco variantes mais comuns: Alfa, Beta, Gamma, Delta e Ómicron.

Este ‘kit’, que teve um desenvolvimento público-privado, começará a ser usado na Coreia do Sul a partir do próximo dia 30 de Dezembro, num momento em que decorre a rápida propagação da Ómicron, mais contagiosa do que as restantes variantes.

Num comunicado, a diretora da KDCA, Jeong Eun-Kyeong, assegurou que o novo PCR pode detectar qual é a variante da infecção em três a quatro horas após o teste, sublinhando que actualmente, após a confirmação de uma infecção por SARS-CoV-2, “demorava-se de três a cinco dias” para determinar se se travava de uma infecção Ómicron.

A covid-19 provocou mais de 5,37 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de Novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 89 países de todos os continentes.