Um caminho seguro para vasectomias reversíveis

Pesquisadores testam um meio de bloquear – e desbloquear perfeitamente – os dutos reprodutivos dos homens

O meio de contracepção mais confiável para os homens - e que não pode falhar ou ser dispensado no calor do momento - é a vasectomia. Mas o procedimento é em grande parte irreversível: envolve interromper o fluxo de esperma dos testículos cortando condutos conhecidos como ducto deferente e selando-os ou amarrando-os. Uma reconexão, após uma reconsideração, não é tarefa fácil.

Os pesquisadores agora estão examinando uma abordagem diferente: bloquear os vasos deferentes usando compostos que se combinam para formar uma barreira que pode ser removida posteriormente. Testes de laboratório envolveram quatro injecções separadas para estabelecer uma barreira à prova de esperma, que mais tarde poderia ser dissolvida usando uma explosão de luz infravermelha focada.

Consciente de que injecções repetidas no pénis podem afectar a disposição dos homens de se submeterem a tal procedimento, Wanhai Xu, urologista da Harbin Medical University na China, e colegas propõem uma ideia diferente: uma barreira que pode ser colocada com uma injecção e quebrada com ultra-som.

A receita de Xu inclui três partes, principalmente um polímero conhecido como hidrogel que engrossa dentro do corpo e já está aprovado para uso médico. Fundamentalmente, naquele gel havia muitos tiocetais, compostos que se desfazem quando expostos a moléculas reativas contendo oxigênio, além de apenas uma pitada de dióxido de titânio – um material inerte que, quando exposto ao ultrassom, libera exactamente essas moléculas.

Para verificar seu trabalho, a equipa do Dr. Xu empregou algumas dezenas de ratos machos. Alguns receberam uma vasectomia tradicional, outros uma injecção do novo material e o restante injetado com solução salina, como controlo. Cada um foi então autorizado a seguir sua natureza essencial com quatro fêmeas. Apenas os ratos que receberam a prole progenitora salina.

O teste real, como a equipa relata no ACS Nano, um jornal de nanotecnologia, veio a seguir: metade dos ratos que receberam o novo tratamento foram expostos a uma explosão de ultra-som. Isso evidentemente dissolveu o hidrogel nos canos das criaturas: eles poderiam se reproduzir novamente, enquanto aqueles que não foram queimados permaneceram estéreis.

O que funciona em ratos, infelizmente, nem sempre funciona em humanos, então mais testes serão necessários. Mas o Dr. Xu espera que essas descobertas representem uma boa ideia para um contraceptivo reversível – com menos pontos de discórdia.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1066 de 4 de Maio de 2022.