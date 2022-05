Astrónomos preparam revelação estrondosa sobre a Via Láctea. Já há teorias

Em menos de duas semanas, o Observatório Europeu do Sul (ESO) vai apresentar ao mundo novas informações sobre a nossa Via Láctea.

Qualquer um adivinha qual será o anúncio, conta o zap.aeiou.pt, mas com base no que sabemos dos seus esforços recentes, há razões para ficar entusiasmado — os resultados prestes a ser apresentados vêm do projecto “Horizon Telescope” (EHT), responsável pela produção da primeira imagem de sempre de um buraco negro em 2019.

Há anos que o projecto EHT tem vindo a estudar o coração da nossa galáxia natal, a Via Láctea, que é muito provavelmente o lar de um buraco negro supermassivo conhecido como Sagitário A*.

O que quer que tenham descoberto, estão a fazer um grande alarido com isso.

Os cientistas estão a organizar conferências de imprensa simultâneas em todo o mundo. Há uma boa hipótese de o que estão a manter em segredo seja a próxima etapa após o momento histórico de 2019, da revelação do primeiro buraco negro.

A 12 de Maio de 2022, será transmitida uma conferência sobre as descobertas, seguida de um evento no YouTube, com seis astrónomos de todo o mundo. Os comunicados de imprensa incluirão “material audiovisual de apoio extensivo“.

Se os astrónomos tiverem conseguido captar uma imagem directa do horizonte de eventos de Sagitário A*, será um momento histórico a não perder.

Os buracos negros são extremamente difíceis de imaginar, por serem literalmente invisíveis, absorvendo toda a radiação eletromagnética.

Tudo o que podemos esperar ver é o horizonte de eventos. Essencialmente, o contorno do buraco negro, que representa o local onde a luz já não pode escapar às forças gravitacionais do buraco negro, segundo a Science Alert.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1066 de 4 de Maio de 2022.