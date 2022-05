Revelada primeira imagem do buraco negro no centro da nossa galáxia

A National Science Foundation dos EUA revelou hoje, um “avanço histórico” na investigação da nossa galáxia , a Via Láctea, a primeira fotografia do que está no centro da Via Láctea, confirmando definitivamente que se trata de um buraco negro, que dá pelo nome de Sagittarius A*.

A National Science Foundation revela que foi necessária uma colaboração internacional entre 300 investigadores, de 80 instituições diferentes e de oito telescópios. A ocasião serviu para revelar no âmbito da colaboração com a Event Horizon Telescope, conforme a imagem abaixo, o centro negro é rodeado por luz que se encontra a ser sugada pelo buraco negro. Entre as informações disponíveis, sabe-se que o Sagittarius A* é 4,3 milhões de vezes maior do que o nosso Sol e está a uma distância de 25 mil anos-luz da Terra - o que é considerado relativamente próximo do nosso planeta no que diz respeito ao cosmos. Já o M87*, encontra-se a 55 milhões de anos-luz da Terra Os investigadores notaram que a análise deste buraco negro foi muito mais complexa do que a do M87*, apontando que a existência de mais gases e poeira dificultou o trabalho dos telescópios e dos investigadores. Além disso, a Sagittarius A* tem, aparentemente, menores dimensões e é menos ativo do que o o M87*. A National Science Foundation notou durante esta apresentação que foram desenvolvidas uma série de novas ferramentas para analisar a Sagittarius A*, as quais continuarão a ser utilizadas para levantar mais dados sobre o que está no centro da nossa galáxia.

