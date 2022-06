Cientistas detectam a supernova mais rápida até o momento

Uma pesquisa da Universidade do Arizona, nos EUA, conseguiu detectar aquela que pode ser a supernova mais rápida já registada até ao momento no universo. O fenómeno é uma explosão estelar e costuma durar cerca de semanas, mas esta durou pouco mais de um dia. Em escalas espaciais seria como se fosse um flash.

O estudo preliminar, publicado ontem no Research Notes of the American Astronomical Society, mostra que a supernova V1674 Hercules explodiu em 12 de Junho de 2021 de maneira tão brilhante que era possível vê-la a olho nu.

Contudo, "em pouco mais de um dia, estava fraca", afirmaram os astrónomos no relatório. "Era como acendesse e apagasse uma lanterna."

De acordo com os pesquisadores, eventos de supernova nessa velocidade são considerados raros, o que torna o registo ainda mais precioso para a equipe.

"A nova mais rápida anterior foi a V838 Hercules, estudada em 1991, que declinou em cerca de dois ou três dias", diz o astrofísico Sumner Starrfield ao site da Universidade do Arizona.

Nova explosão estrelar é incomum por outros motivos, além da rapidez, os astrónomos verificaram outros aspectos raros na recém-descoberta supernova: a luz e a energia emitidas pulsaram como o som de um sino reverberando.

Outra característica incomum é que a matéria ejectada, que seria uma espécie de vento, está moldando o fluxo de material para o espaço ao redor do seu próprio sistema estrelar.

As supernovas são estudadas porque elas ajudam a entender a formação do nosso Sistema Solar, exactamente porque os materiais ejectados pelas explosões podem formar outros sistemas.

"Estamos sempre tentando descobrir como o Sistema Solar se formou, de onde vieram seus elementos químicos. Uma das coisas que vamos aprender com essa nova é, por exemplo, quanto lítio foi produzido por essa explosão. Temos quase certeza agora de que uma fracção significativa do lítio que temos na Terra foi produzida por esses tipos de explosões", concluiu Starrfield.