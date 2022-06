​Sistema Solar estável pelo menos pelos próximos 100 milénios

Num novo estudo, os matemáticos Angel Zhivkov e Ivaylo Tounchev, da Universidade de Sofia, na Bulgária, apresentam uma prova analítica da estabilidade do Sistema Solar nos próximos 100 milénios, incluindo todos os oito planetas e Plutão.

Os matemáticos da Universidade de Sofia garantiram que temos pelo menos 100.000 anos de estabilidade, afastando assim a possibilidade de que os planetas do Sistema Solar vão ricochetear por toda a galáxia, de acordo com novos cálculos.

Seus cálculos, ainda a serem revisados por pares, mostram que as órbitas desses corpos não vão variar significativamente ao longo desse tempo.

Estudos foram realizados para tentar calcular o futuro do Sistema Solar, usando computação avançada para modelar os movimentos dos planetas ao longo de milhões ou biliões de anos.

No entanto, para cobrir prazos tão longos, eles deixam de fora alguns dos detalhes mais subtis. Embora o trabalho de Zhivkov e Tounchev cubra um período de tempo muito mais curto do que outros esforços, isso aumenta a confiança dos resultados, dizem eles. Isto porque leva em conta os desvios nas condições iniciais, como as excentricidades e inclinações orbitais dos planetas, bem como as massas de todos os corpos do sistema.

O destino final do Sistema Solar é aquele que deixou os cientistas perplexos por muito tempo. Foi Isaac Newton quem propôs que as interações mútuas entre os planetas acabariam por levar o Sistema Solar ao caos. A estabilidade dinâmica de longa data de nosso sistema planetário doméstico tem sido a base para o moinho de cérebros desde então.

Isso porque quanto mais corpos existem em um sistema dinâmico, mais difícil se torna prever como eles vão se comportar. Dois corpos, presos em órbita mútua, são relativamente simples de descrever e prever matematicamente.

Quanto mais corpos se adicionam, porém, mais complicada a matemática se torna. Isso porque os corpos começam a perturbar as órbitas uns dos outros, adicionando um elemento de caos ao sistema. Isso é conhecido como o problema de N-corpos.

As soluções podem ser derivadas para casos individuais específicos, mas não há uma fórmula que descreva toda e qualquer interação N-corpo. E o Sistema Solar é realmente muito complexo, com não apenas oito planetas e o Sol, mas asteróides, planetas anões e outros pedaços à deriva.

Provavelmente podemos descontar as coisas realmente pequenas, como asteróides, mas mesmo assim, isso deixa muitos corpos restantes no sistema. Zhivkov e Tounchev desenvolveram um método numérico que traduz os elementos orbitais dos planetas (e Plutão) em 54 equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. O código do computador, executado em um computador desktop, executou os cálculos em 6.290.000 etapas, com cada etapa representando cerca de seis dias.

Os cálculos sugerem que "a configuração das elipses osculantes nas quais os planetas se movem ao redor do Sol permanecerá estável por pelo menos 100.000 anos no sentido de que o semi-eixo maior de cada planeta varia dentro ou menos de um por cento", os pesquisadores escrevem .

Em outras palavras, o Sistema Solar não vai imitar o bilhar galáctico ainda. Mesmo quando as condições e massas iniciais foram alteradas, o Sistema Solar permaneceu estável sob os cálculos da equipe, e os pesquisadores sugerem que a estabilidade pode ser mantida por um milhão ou mesmo um bilhão de anos, embora seja necessário um computador mais poderoso para fazer os cálculos.

Simulações anteriores descobriram que levará cerca de 100 bilhões de anos para o Sistema Solar se separar e se espalhar pela Via Láctea.

A essa altura, o Sol estará morto, vivendo sua vida após a morte como uma anã branca, então é improvável que a humanidade esteja por perto para vê-lo, a menos que consigamos encontrar um porto seguro em outro lugar, longe. A probabilidade disso, no entanto, é questionável.