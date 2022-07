Descoberta molécula que dá os benefícios do exercício físico – sem exercício físico

Uma molécula mostrou oferecer benefícios do exercício físico, sem que seja necessário fazer exercício físico. Ainda assim, um comprimido milagroso está longe de ser uma realidade.

O exercício físico altera mais de 9.800 moléculas no nosso sangue, num processo a que os cientistas chamam de “sinfonia” celular. Apesar dos milhares de moléculas envolvidas, nem todas têm os mesmos benefícios para o corpo humano.

Uma equipa de investigadores sediada na Escola de Medicina da Universidade de Stanford, no Estados Unidos, identificou uma molécula em concreto que parece desempenhar um papel descomunal, escreve o site zap.aeiou.pt.

Os autores do estudo observaram o que acontece com as moléculas no plasma sanguíneo de ratos depois de estes correrem numa passadeira até à exaustão.

De acordo com o portal Freethink, o composto C12H14NO4 aumentou significativamente, com os investigadores a descobrirem posteriormente ser N-lactoil-fenilalanina, ou “Lac-Phe”. Depois da experiência com ratos de laboratório, os investigadores testaram o mesmo em cavalos de corrida e em humanos. Os resultados foram semelhantes, levando os cientistas a concluir que o Lac-Phe é o “metabólito circulante mais significativamente induzido”.

Para perceber se esta molécula é responsável por transmitir alguns dos efeitos “milagrosos” do exercício físico na saúde, os investigadores vestiram as batas e voltaram ao laboratório.

Para tal, injetaram Lac-Phe em ratos obesos, descobrindo que reduziu significativamente o apetite e a gordura corporal, e melhorou a tolerância à glicose durante o período de estudo de dez dias.

Curiosamente, Lac-Phe não concedeu esses benefícios a ratos magros e saudáveis. Também não funcionou quando administrado por via oral, indicando que o Lac-Phe pode não funcionar como um “comprimido mágico” de exercício físico.

Lac-Phe regulou ainda os efeitos benéficos do exercício físico num teste no qual os cientistas modificaram geneticamente ratos sem uma enzima chave para produzir Lac-Phe. Estes ratos perderam muito menos peso do que os ratos do grupo de controlo.

Potencialmente, esta molécula poderá reduzir a gravidade da osteoporose, doenças cardíacas, diabetes, declínio cognitivo e outros problemas de saúde em que o exercício físico é conhecido por ajudar a tratar.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1074 de 29 de Junho de 2022.