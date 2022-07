Parque Tecnológico deverá estar operacional até Dezembro

O futuro Parque Tecnológico, um projecto de 40 milhões de euros para transformar Cabo Verde num 'hub' tecnológico em África, deverá estar operacional até Dezembro.

Em declarações à imprensa, o administrador executivo do NOSi, Lumumba Barbosa, disse que as obras do parque estão na fase final e deverão ser finalizadas, no máximo, até o final do ano.

“Teremos alguns edifícios que estarão prontos agora em Setembro, mas acreditamos que até final de Dezembro teremos todo o parque operacional. Isto tudo a construção civil teve um grande atraso com esses problemas todos que estamos a passar ultimamente”, afirmou.

O empreendimento, em construção na cidade da Praia e chegou a ter conclusão prevista para 2021 - condicionada nos últimos meses pela pandemia de covid-19 .

Entretanto, o Date Center do Núcleo Operacional da Sociedade de Informação (NOSi) recebeu hoje uma delegação do Níger que se encontra no país.

“Foi mesmo para conhecer e ter noção da função do NOSi, como é que gera toda esta articulação com as outras instituições. Ficaram um pouco entusiasmados com a situação, deixamos os contactos e creio que há interesse da parte deles em fazer parceria com o NOSi e também levarmos a experiência que temos aqui em algumas aéreas, nomeadamente, na questão da identificação”, informou.

A delegação do Níger, composta por 12 pessoas de várias áreas, esteve acompanhada pelos representantes da Organização Internacional para as Migrações (OIM), da Nigéria e de Cabo-Verde, do Ministério de Emprego do Níger, dos Ministério da Administração Interna, da Descentralização e do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde.