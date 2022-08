A relação dos humanos com a lactose pode ter sido talhada pela fome e pelas doenças

As evidências recolhidas pelos especialistas colocam em causa a teoria defendida por alguns de que a capacidade de digerir a lactose após a infância evoluiu gradualmente.

Como os bebés, todos os humanos produzem a enzima lactose, que decompõe a lactose em glicose e galactose mais facilmente absorvidas, mas, conta o site zap.aeiou.tp, muitas pessoas têm níveis muito mais baixos de lactose após o desmame, o que significa que não conseguem digerir o leite correctamente.

A propagação da persistência da lactose – a capacidade de decompor a lactose após o desmame – é considerada um dos melhores exemplos de selecção natural nos seres humanos. Um terço da população mundial ganhou esta característica em apenas alguns milhares de anos, aponta a New Scientist.

A principal explicação foi que os seres humanos ganharam resistência à lactose tão rápido como a sua evolução se entrelaçou profundamente num ciclo com os lacticínios. Como os humanos foram pressionados a evoluir a persistência da lactose devido aos benefícios nutricionais do leite, a propagação da persistência da lactose teria, por sua vez, aumentado a dependência humana do leite, aumentando a pressão para ser tolerante à lactose.

Richard Evershed na Universidade de Bristol, Reino Unido, e os seus colegas estudaram 7000 resíduos de gordura animal que se tinham infiltrado na olaria em 500 locais por toda a Europa. Isto revelou que a produção leiteira era comum na região a partir de 7000 a.C. Mas registos antigos de ADN revelaram que a persistência da lactose não era predominante até cerca de 1000 a.C. – aproximadamente 4000 anos após a primeira detecção do traço e 6000 anos após a produção de leite se ter tornado dominante.

Há muitas ideias sobre a razão pela qual a tolerância à lactose se desenvolveu tão rapidamente, desde os benefícios do teor de açúcar do leite até à vitamina D, mas “todos eles saem pela janela porque estão todos presos ao uso do leite de uma forma ou de outra”, explicou Mark Thomas do University College London, um co-autor do estudo, em declarações à imprensa, citado pelo mesmo site.

O mapeamento da utilização do leite em toda a Europa contra a propagação da persistência da lactose não mostrou qualquer correlação, enquanto os modelos informáticos sugerem que a fome e a doença oferecem melhores explicações.

Utilizando alterações no tamanho da população como proxy da desnutrição, os investigadores descobriram que a falta de alimentos era 689 vezes mais susceptível de explicar o aumento da tolerância à lactose do que a constante pressão de selecção. Utilizando a densidade populacional como um substituto para a propagação de agentes patogénicos mortais, descobriram que a doença tinha 289 vezes mais probabilidade de explicar a propagação.

Durante estes períodos de crise, a flatulência, cólicas estomacais ou diarreia experimentadas por pessoas intolerantes à lactose transformaram-se provavelmente numa questão de vida ou morte, disse Thomas. Uma análise dos dados de saúde e genéticos do Biobank do Reino Unido também sugeriu que a ideia de co-evolução para os seres humanos e a tolerância à lactose é improvável.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1079 de 3 de Agosto de 2022.