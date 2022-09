Insetos com sabor a carne podem ser a próxima alternativa alimentar amiga do ambiente

Os insetos podem ser criados em grande número em pequenos espaços com uma fracção da poluição da carne tradicional.

As crescentes preocupações em torno da pegada ambiental resultante das escolhas alimentares da população têm resultado na procura de alternativas, mas que mantenham os mesmos sabores. É neste âmbito que surgem os insetos, que podem ser transformados para recriar carne, ajudando a fornecer uma opção mais amiga do ambiente.

Vermes da farinha, a forma larval do escaravelho amarelo, foram preparados com açúcar por investigadores que descobriram que o resultado é um sabor a carne que poderia perfeitamente ser utilizada em alimentos de conveniência como fonte de proteína.

Embora até agora as minhocas tenham sido utilizadas em refeições principalmente como aperitivos para animais de estimação ou como isco durante a pesca, têm potencial como fonte alimentar para os seres humanos para ajudar a obter os sabores reconhecíveis da carne sem os impactos nocivos sobre o clima, bem como a poluição directa do ar e da água, da criação de bovinos, suínos e outros alimentos de origem animal.

“Os insetos são uma fonte alimentar nutritiva e saudável com elevadas quantidades de ácidos gordos, vitaminas, minerais, fibras e proteínas de alta qualidade, que é como a da carne”, diz In Hee Cho, citado pelo zap.aeiou.pt, um investigador da Universidade de Wonkwang na Coreia do Sul que liderou o estudo.

