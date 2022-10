Herpes geneticamente modificado elimina células cancerígenas

Uma versão geneticamente modificada do vírus do herpes demonstrou eficácia no tratamento de cancros avançados, segundo um relatório recente do Institute of Cancer Research, no Reino Unido.

Embora o tratamento ainda esteja em fase inicial de ensaios, os investigadores descobriram que a RP2, uma versão modificada do vírus do herpes simples, conseguiu matar células cancerígenas num quarto dos doentes, reportou esta segunda-feira o Interesting Engineering. “O nosso estudo mostra que um vírus geneticamente modificado (…) pode ter um duplo efeito contra os tumores: destruir directamente as células cancerígenas a partir do interior e, ao mesmo tempo, activar o sistema imunitário”, disse Kevin Harrington, do The Institute of Cancer Research, um dos autores da investigação, citado pelo zap.aeiou.pt. De acordo com o especialista, é raro verificar tais respostas em ensaios clínicos que estejam numa fase inicial, visto que nesta etapa o objectivo principal é testar a segurança de determinado tratamento ou fármaco. “Os nossos resultados iniciais sugerem que uma forma geneticamente modificada do vírus do herpes pode tornar-se numa nova opção de tratamento para alguns pacientes com cancros avançados – incluindo aqueles que não responderam a outras formas de imunoterapia”, explicou Harrington, citado pela mesma fonte. O vírus RP2 modificado é injectado directamente nos tumores e actua de duas formas: primeiro, multiplica-se no interior das células cancerígenas, eliminando-as por dentro. Além disso, bloqueia uma proteína conhecida como CTLA-4, activando o sistema imunitário e aumentando a sua capacidade de matar as células cancerígenas. Os tumores diminuíram de tamanho em três dos nove pacientes tratados com o RP2. Num dos casos, o cancro desapareceu completamente. Agora, os investigadores planeiam continuar os seus estudos com amostras maiores.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.