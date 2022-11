São melhores com ou sem casca?

É melhor comer fruta e legumes com ou sem casca? Depende do caso, mas talvez deva ponderar começar a deixar a casca de alguns alimentos.

O padrão de muitas pessoas ao preparar frutas e legumes é descascá-los. Mas muitas vezes não é necessário. Existem nutrientes importantes na casca. E, além disso, cascas de frutas e vegetais deitadas fora contribuem para as alterações climáticas.

Frutas e vegetais são fontes ricas de vitaminas, minerais, fibras e muitos fitoquímicos, como antioxidantes. Não consumir o suficiente desses alimentos ricos em nutrientes está associado a um risco aumentado de doenças crónicas, incluindo doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2.

Em 2017, a Organização Mundial da Saúde informou que cerca de 3,9 milhões de mortes por ano em todo o mundo eram atribuíveis a pessoas que não comiam frutas e vegetais suficientes.

Comer 400g de frutas e legumes por dia, como recomenda a OMS, é difícil de alcançar para muitas pessoas. Por isso, o consumo de cascas de frutas e vegetais pode ajudar com esse problema, adicionando nutrientes importantes à dieta das pessoas?

Certamente podem fazê-lo. Por exemplo, quantidades nutricionalmente importantes de vitaminas, como vitamina C e riboflavina, e minerais como ferro e zinco, são encontradas na casca de sete tubérculos: beterraba, mostarda, cenoura selvagem, batata doce, rabanete, gengibre e batata.

E o Departamento de Agricultura dos EUA mostra que as maçãs com casca contêm 15% mais vitamina C, 267% mais vitamina K, 20% mais cálcio, 19% mais potássio e 85% mais fibra do que os seus equivalentes descascados. Além disso, muitas cascas são ricas em fitoquímicos biologicamente activos, como flavonóides e polifenóis, que possuem propriedades antioxidantes e antimicrobianas.

Dado o teor de nutrientes da casca e a sua contribuição para o desperdício de alimentos, porque é que as pessoas descascam frutas e vegetais?

Alguns devem ser descascados, pois a parte externa não é comestível, não tem sabor agradável, é difícil de limpar ou causa danos, como banana, laranja, melão, abacaxi, manga, abacate, cebola e alho.

Além disso, descascar pode ser uma parte necessária da receita, por exemplo, ao fazer puré de batata. Mas muitas cascas, como batata, beterraba, cenoura, kiwi e pepino, são comestíveis, mas as pessoas descascam-nas na mesma.

Texto publicado originalmente na edição nº1094 do Expresso das Ilhas de 16 de Novembro