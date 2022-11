Todo o Universo conhecido num massivo mapa interactivo

Um novo mapa do Universo mostra pela primeira vez todo o Universo conhecido — com extrema precisão e arrebatadora beleza.

Criado por astrónomos da Johns Hopkins University a partir de dados recolhidos durante décadas pelo telescópio do Sloan Digital Sky Survey (SDSS), um novo mapa interactivo permite ao cidadão comum visualizar o Universo conhecido — de uma forma até agora acessível apenas a cientistas.

O objectivo da ferramenta é mostrar a qualquer pessoa como o Universo é realmente.

O mapa, que apresenta as posições e cores reais de 200 mil galáxias, está disponível em MapoftheUniverse.net, onde pode também ser descarregado gratuitamente.

Astrofísicos de todo o mundo estão há anos a analisar os dados do SDSS, que deram origem a milhares de estudos científicos e descobertas importantes.

Mas ninguém, até agora, tinha criado “um mapa tão preciso quanto belo — e acessível a pessoas que não são cientistas”, diz Brice Ménard, professor na Johns Hopkins e criador do mapa interactivo, na nota de imprensa divulgada pela JHU.

O Sloan Digital Sky Survey é um empreendimento pioneiro que está há anos a registar o céu nocturno com um telescópio localizado no Novo México, nos Estados Unidos. Noite após noite, o telescópio aponta para locais ligeiramente diferentes — captando assim uma perspectiva invulgarmente abrangente do Universo.

No mapa interactivo, criado por Ménard com a ajuda de Nikita Shtarkman, especialista em Computação Gráfica e antigo aluno da Johns Hopkins, cada pontinho é uma galáxia, e cada galáxia contém milhares de milhões de planetas.

E a nossa galáxia, Via Láctea, que tem também milhares de milhões de estrelas e planetas, é apenas um cisco numa das pontas, no fundo do mapa — apenas um pixel.

Texto publicado originalmente na edição nº1095 do Expresso das Ilhas de 23 de Novembro