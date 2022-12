Porque é que alguns planetas estão rodeados por anéis?

Os planetas são rodeados por anéis, constituídos por partículas que o orbitam. Estas partículas podem ser compostas por uma variedade de materiais, tais como rocha, gelo e poeira.

Os anéis são formados quando objectos no espaço circundante – cometas, asteroides ou luas – se separam e os seus detritos são puxados para o campo gravitacional do planeta. As partículas começam então a orbitar e formam um anel, como informou um artigo do Sci Tech Daily, citado pelo site zap.aeiou.pt.

O tamanho e forma dos anéis depende do tamanho e composição das partículas, bem como da atracção gravitacional do planeta. Alguns planetas, tais como Saturno, são conhecidos pelos seus grandes e distintos sistemas de anéis, enquanto outros, como Marte, têm anéis muito menores e menos visíveis.

urante muito tempo, acreditava-se que Saturno era o único planeta do Sistema Solar com anéis. Estes foram descobertos há quase 400 anos pelo astrónomo Galileo Galilei. Desde então, os astrónomos também encontraram anéis em planetas gigantes: Júpiter, Neptuno e Urano.

