Google revela Bard, o rival do ChatGPT para conversação

A Inteligência Artificial está a dar os primeiros passos e promete ser tão revolucionária que nenhuma das grandes empresas da tecnologia quer ficar para trás.

A Google lançou esta segunda-feira o seu próprio chatbot, semelhante ao ChatGPT, chamado Bard, enquanto a batalha para utilização da inteligência artificial (IA) ganha predominância.

Bard é a resposta do Google ao crescente interesse em chatbots graças à popularidade do ChatGPT, que capturou o interesse dos utilizadores graças às suas respostas de tipo humano e interface fácil. Bard e ChatGPT, representam um potencial próximo passo na forma como interagimos com a IA e a tecnologia, alterando potencialmente tudo, desde a pesquisa ao trabalho.

Bard baseia-se numa versão leve de LaMDA que utiliza menos poder computacional, permitindo-lhe escalar para mais pessoas e fornecer feedback adicional, de acordo com um post no blog do CEO Sundar Pichai. Esse feedback, disse Pichai, será fundamental para satisfazer a “alta fasquia de qualidade, segurança e fundamentação da informação no mundo real” da Google. O objectivo não é rentabilizar Bard neste momento, de acordo com um porta-voz da Google. A empresa não partilhou detalhes sobre anúncios ou como o Bard poderá ser monetizado no futuro. O porta-voz do Google disse que a empresa quer um ecossistema online saudável e, à medida que desenvolve ferramentas de IA, o envio de tráfego de pesquisa para criadores e editores de notícias será uma prioridade.

Assim como a Google, outros gigantes da indústria estão a correr para trazer ao mercado a sua própria ferramenta de inteligência artificial.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1106 de 8 de Fevereiro de 2023.