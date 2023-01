Adeus Google, olá Bing?

A integração do já famoso ChatGPT pode mudar drasticamente a importância do Bing entre os motores de pesquisa.

Não há que fugir: quando procuramos algo na internet, a grande maioria de nós utiliza o motor de pesquisa Google.

Mas esse domínio quase total (quota de mercado de 92% em todo o mundo) poderá terminar em breve por causa do já famoso ChatGPT.

A novidade, ainda não oficial, foi avançada na semana passada no portal The Information: a Microsoft está a preparar-se para lançar uma versão do Bing com o ChatGPT integrado.

Caso a ideia avance, escreve o site zap.aeiou.pt, prevê-se que o Bing dê respostas concretas à pesquisa, no imediato – em vez de apresentar uma lista de ligações para outros sites.

O Bing deverá melhorar os resultados de pesquisa, fornecendo mais detalhes, mais contexto e conteúdos relacionados ou semelhantes de forma mais “humanizada”.

A ideia da empresa de Bill Gates é aplicar essa novidade no Bing já no primeiro trimestre deste ano. Até ao final de Março, portanto.

A “guerra” é clara: tirar do trono o motor de pesquisa da Google, numa “guerra há muito dada como terminada”, destaca o portal The Next Big Idea.

Refira-se que o ChatGPT foi criado pela empresa OpenAI. A OpenAI (Inteligência Artificial Aberta) foi alvo de um investimento de mil milhões de dólares por parte da… Microsoft, em 2019.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1103 de 18 de Janeiro de 2023.