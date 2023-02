Vacina centenária está a ser usada para tratar desde cancro a doenças auto-imunes

Em Março de 2020, enquanto o mundo se preparava para entrar em confinamento, dois novos ensaios foram publicados no banco de dados Clinicaltrials.gov.

Os investigadores estavam a propor que a BCG, uma antiga vacina contra a tuberculose, deveria ser testada quanto ao seu efeito protector contra a covid.

Como as vacinas tendem a activar respostas imunes muito específicas contra a doença-alvo, por que é que estes cientistas acreditaram que a BCG poderia ter um efeito contra este patógeno tão diferente?

Na verdade, quase desde o seu primeiro uso contra a tuberculose há pouco mais de 100 anos, a BCG é conhecida por prevenir outras doenças além da tuberculose.

A chave para a capacidade da BCG de induzir um estado geral de prontidão no sistema imunológico está ligada à sua identidade como um microrganismo vivo com uma complexa parede celular externa.

Certos componentes dessa parede celular são detectados pelos elementos mais antigos do sistema imunológico. Essa interacção programa as células imunes inatas para responder de forma mais eficaz a qualquer microrganismo que encontrarem.

Os benefícios do BCG não se restringem às doenças infecciosas. A administração de bactérias vivas ou mortas como tratamento para o cancro foi pioneira no século XIX.

Os efeitos contra o cancro de microbactérias em particular foram observados no início do século XX, levando ao estabelecimento do BCG administrado directamente na bexiga como um tratamento não invasivo muscular contra o cancro de bexiga – onde as células cancerígenas estão apenas no revestimento interno da bexiga. Ainda é o tratamento padrão para esse tipo de cancro.

Ensaios de imunoterapia com BCG para outros tipos de cancro apresentaram resultados mistos. Alguns estudos relataram a falta de qualquer efeito contra malignidades gerais.

Outros sugeriram um efeito contra a leucemia infantil ou mesmo um efeito dramático a longo prazo contra o cancro do pulmão. A injecção directa em lesões de melanoma revelou resultados positivos.

Pode ser uma surpresa descobrir que alguns dos efeitos protectores não específicos da BCG funcionam contra doenças em que o sistema imunológico é hiperactivo ou falha contra os alvos errados. Por exemplo, as doenças auto-imunes esclerose múltipla e diabetes tipo 1. Nesses casos, a BCG está a ter um efeito oposto e benéfico de amortecimento imunológico.

Estudos demonstram que a BCG pode reduzir e prevenir danos mediados pelo sistema imunológico ao sistema nervoso na esclerose múltipla. Também pode neutralizar células imunes desonestas que atacam a produção de insulina no pâncreas de pacientes diabéticos.

E a vacinação BCG contra a covid? Mais uma vez, os dados são mistos. Uma meta-análise recente falhou em encontrar um efeito protector geral. No entanto, ensaios individuais relataram algum sucesso. Por exemplo, um risco reduzido de covid seis meses após a vacinação. Ou, mais dramaticamente, uma eficácia de 92% em adultos com diabetes tipo 1 de longa data que receberam a BCG para a prevenção da covid.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1107 de 15 de Fevereiro de 2023.