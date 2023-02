Governo quer discutir com UE apoio à segurança cibernética

O Governo pretende discutir nos próximos dias com a União Europeia (UE) o apoio ao reforço da segurança cibernética do arquipélago, uma das três áreas prioritárias de colaboração anunciadas este sábado pelo ministro das Finanças, Olavo Correia.

"Três temas importantes que irei levar também nesta missão: a economia do mar, transição energética e digital e, sobretudo, segurança cibernética e segurança da Internet, onde nós queremos contar com um forte suporte da União Europeia e temos sinais positivos nesta matéria", afirmou ontem, na Praia, Olavo Correia, perspectivando a reunião ministerial extraordinária da cooperação UE e Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor-Leste (PALOP-TL), que vai decorrer em Bruxelas de 28 de Fevereiro a 01 de Março.

Olavo Correia vai liderar a missão cabo-verdiana em Bruxelas, enquanto ministro das Finanças e do Fomento Empresarial, em reuniões que contarão com a presença da comissária da União Europeia para as Parcerias Internacionais, Jutta Urpilainen.

"Tem a ver sobretudo com a promoção da boa governação, a promoção da transparência e a criação de condições para que tenhamos um Estado bem governado e que consegue governar com base em resultados para os cidadãos. E nós temos de ter um quadro institucional que possa permitir fazer isso. Um quadro legal em instituições fortes, mas também em recursos humanos altamente qualificados. E temos recursos a mais ao nível da União Europeia para, no quadro dos PALOP e Timor-Leste, continuarmos a investir nessa área. Melhores instituições, quadro legal mais moderno, mas sobretudo recursos humanos altamente qualificados", perspectivou ainda.

Durante estas reuniões deverá ser assinada a convenção de financiamento em preparação do novo projecto de "Apoio à Governação Económica nos PALOP-TL" entre o Governo de Cabo Verde, em representação daqueles países de língua portuguesa, e a União Europeia.

Antecedendo a reunião dos ministros, os quadros técnicos das duas partes reúnem-se no dia 28 de Fevereiro para procederem à finalização da agenda e dos documentos que serão submetidos à apreciação dos ministros dos PALOP-TL e dos representantes da União Europeia, coincidindo o evento com os 30 anos de cooperação entre os PALOP e Timor-Leste e a UE.

À margem dos encontros oficiais, Cabo Verde leva uma "agenda forte" à União Europeia, em três áreas fundamentais em que o país pretende "dar um salto importante", disse Olavo Correia.

"Uma primeira área tem a ver com alterações energéticas. A UE é um parceiro importante de Cabo Verde na promoção da alteração energética e nós temos um projecto ambicioso nessa matéria. A segunda área importante tem a ver com o mar, porque tem a ver com as infraestruturas portuárias e, sobretudo, também, a ligação das infraestruturas com a transição energética e com a questão digital, que também é importante, que vai estar na minha agenda", apontou.

"Uma terceira área tem a ver com o digital e, sobretudo, no que tem a ver com a segurança cibernética, a defesa do nosso espaço digital, mas também a criação de condições para que tenhamos instituições fortes em Cabo Verde em matéria de promoção da segurança cibernética e da segurança da internet. E queremos que a UE seja um parceiro forte de Cabo Verde", concluiu.