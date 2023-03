Estudo revela a altura do dia em que o exercício físico queima mais gordura

Há evidências crescentes de que a altura do dia em que fazemos exercício pode fazer a diferença nos seus efeitos.

Uma pesquisa recente mostra que a gordura corporal reage ao exercício de forma diferente, dependendo da hora do dia – pelo menos em camundongos.

De acordo com o site zap.aeiou.pt, o estudo descobriu que, quando os ratos faziam uma única sessão de exercícios no final da manhã (cerca de três horas depois de acordar), queimavam mais tecido adiposo (gordura corporal) em comparação com os ratos que se exercitavam no final da noite.

Junto com isso, houve mudanças na forma como os genes do tecido adiposo respondem após o exercício.

O exercício matinal é mais eficaz

Usar camundongos para recolher evidências sobre o que acontece na nossa própria fisiologia é comum porque quase todos os conjuntos de genes em humanos têm uma forma intimamente relacionada nos camundongos. Isso torna provável que os efeitos que observamos em camundongos sejam semelhantes aos que esperaríamos ver em humanos.

Para conduzir o estudo, os autores fizeram com que camundongos se envolvessem numa sessão de exercícios intensos durante a sua fase activa (o equivalente ao final da manhã) ou fase de descanso (o equivalente ao final da noite). Também foram recolhidas amostras de tecido adiposo a cada quatro horas após os treinos por um total de 20 horas após o exercício para entender o efeito dos diferentes tempos.

Os ácidos graxos são liberados no sangue pelo tecido adiposo, o que fornece ao corpo energia para usar durante o exercício, reduzindo o tamanho das células de gordura.

Os ratos que se exercitaram no final da manhã mostraram níveis aumentados de ácidos graxos no sangue logo após o exercício e 12 horas após o exercício. Mas os praticantes de exercícios nocturnos não mostraram tais mudanças. Isso indicou que os praticantes de exercícios no final da manhã experimentaram o dobro da quebra de gordura.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1109 de 1 de Março de 2023.