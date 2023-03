Ciberataques a jogadores jovens aumentaram 57%

Em 2022, os cibercriminosos lançaram mais de 7 milhões de ataques contra crianças, entre os 3 e os 16 anos, explorando os jogos mais populares, o que significou um aumento de 57% em comparação com o ano anterior.

“O lado negro do mundo dos jogos virtuais infantis”, é o relatório da Kaspersky que revela que as páginas de phishing utilizadas para os ataques imitaram títulos de jogos globais, como Roblox, Minecraft, Fortnite e Apex Legends. Propositadamente, é evocado o interesse das crianças em seguir essas páginas e descarregar ficheiros maliciosos. No total, mais de 878 mil páginas de phishing foram criadas para estes quatro jogos em 2022.

Jogos infantis mais explorados

Nas tentativas de ataque em 2022, cerca de 232 mil jogadores encontraram 40.000 ficheiros, incluindo malware e aplicações potencialmente indesejáveis, que foram disfarçados como jogos infantis mais populares.

Segundo a análise, uma vez que as crianças destas idades muitas vezes não têm os seus próprios computadores, e usam os dispositivos dos pais, as ameaças visam, muito provavelmente, obter dados de cartões de crédito e credenciais.

Quase 40.000 utilizadores tentaram descarregar um ficheiro malicioso, imitando o jogo Roblox, o que resultou num aumento de 14% no número de ataques, em comparação com os 33.000 jogadores em 2021. Como metade dos 60 milhões de utilizadores de Roblox têm menos de 13 anos, a maioria das crianças visadas não têm conhecimento de segurança cibernética.

Scams nos mundos virtuais das crianças

Uma das técnicas mais comuns de engenharia social dirigida aos jovens jogadores, envolve ofertas para descarregar cheats e mods populares para jogos. Num site de phishing o utilizador pode obter um manual completo sobre como instalar corretamente a batota.

O que é particularmente interessante é que existem instruções específicas que apontam para a necessidade de desactivar o antivírus antes de instalar um ficheiro. Isto pode não alertar os jovens, mas pode ser especialmente criado para que o malware evite a detecção no dispositivo infectado. Quanto mais tempo o antivírus do utilizador estiver desactivado, mais informação poderá ser recolhida do computador da vítima.

Recomendações para manter as crianças em segurança online

– Não descuide de mostrar interesse na actividade online dos seus filhos. Pergunte-lhes se podem ver as suas séries favoritas ou ouvir juntos as faixas musicais. Como opção, podem aprender em conjunto algumas práticas seguras para se manterem seguros online.

– Uma boa opção pode ser a aplicação de controlo parental. Mas é importante discutir este tópico com o seu filho para explicar como funcionam estas aplicações e porque são necessárias para se manterem seguras online.

– Explicar que a informação sensível só deve ser partilhada através de mensageiros e apenas com pessoas que eles conheçam na vida real. Pode ser um modelo a seguir e mostrar-lhes bons exemplos de bom comportamento.

– Passe mais tempo a comunicar com os seus filhos sobre medidas de segurança online. Tente prestar atenção aos seus próprios hábitos. Utiliza o seu smartphone enquanto come ou fala? Os seus filhos estão a imitar algum dos seus hábitos ou padrões de comportamento? Reagem de uma forma diferente quando guarda o seu telefone?