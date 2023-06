​Cabo Verde presente no “GITEX África” com duas start-ups

“DevTrust Consulting” e “Hidro Energy”, dos jovens empreendedores Dinora Lima e Ozamiz Monteiro, são as duas start-ups que representam Cabo Verde no Gulf Information Technology Exhibition, GITEX, que este ano acontece em Marrakech, Marrocos, anunciou hoje a Cabo Verde Digital.

O evento tecnológico, realizado pela primeira vez no continente africano, decorre de 31 de maio a 2 de junho. “DevTrust Consulting” e “Hidro Energy”, uma com sede na Cidade da Praia e outra em Mindelo, são as startups levadas por esses jovens para apresentar ao ecossistema tecnológico em África.

“A primeira, é uma de consultoria estratégica, especializada em apoiar organizações a identificar e implementar tecnologias e sistemas de informação que suportem seus negócios, com foco no e-governance. A segunda, é uma startup que trabalha na indústria GreenTech, apresentando uma solução de produção de hidrogénio verde a partir da água do mar”, lê-se no comunicado.

De acordo com a mesma fonte, estar no GITEX África é uma oportunidade para esses empreendedores e suas start-ups conectarem-se com investidores e aceleradoras, estabelecerem parcerias para internacionalização dos seus negócios, bem como promoverem o desenvolvimento do ecossistema tecnológico cabo-verdiano.

O GITEX é uma renomada exposição e conferência de tecnologia que ocorre anualmente em Dubai, Emirados Árabes Unidos. É considerado um dos maiores eventos de tecnologia do Oriente Médio, abrangendo uma ampla gama de setores, incluindo telecomunicações, inteligência artificial, segurança cibernética, entre outros.

Empresas, empreendedores, especialistas e entusiastas da tecnologia reúnem-se para partilhar conhecimento, explorar inovações e promover negócios relacionados à indústria de tecnologias de informação e comunicação, oferecendo uma plataforma para exibições de produtos e workshops, focada na transformação digital em África.

Esta é a 8ª edição do “GoGlobal”. Ao todo, o programa já financiou cerca de 55 startups, e mais de 70 empreendedores, com a oportunidade única de estarem presente em importantes certames internacionais, quer em regime físico como virtual.