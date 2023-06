Há uma nova solução para o misterioso paradoxo de como as baleias escapam ao cancro

Um novo estudo descobriu que as células das baleias da Gronelândia conseguem reparar os danos no ADN de forma muito mais eficaz do que as células dos humanos, ratos e vacas.

São raros os casos de baleias que desenvolvem cancro, especialmente tendo em conta o seu enorme tamanho. Esta realidade é conhecida como paradoxo de Peto, que descreve como os animais de grande porte, apesar de terem muito mais células do que os humanos, não têm mais cancros. Ter mais pistas sobre o que causa esta situação, conta o zap.aeiou.pt, pode ajudar-nos a melhorar a prevenção da doença.

Um novo estudo que ainda não foi revisto por pares propõe uma solução para o paradoxo nas baleias da Gronelândia, o segundo maior animal do planeta. Numa série de experiências em laboratório, os investigadores concluíram que as células destas baleias são melhores a reparar os danos no ADN do que as células humanas, de ratos e de vacas.

Pelos vistos, as baleias cortam o mal pela raiz e reparam os danos ao ADN com uma “eficiência e precisão unicamente altas comparadas com outros animais”. Isto acontece porque as baleias da Gronelândia toleram mais danos aos seus genomas porque têm um sistema afinado e rápido para a reparação.

